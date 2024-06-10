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20:34, 10 июня 2024Наука и техника

Названы самые востребованные российские вертолеты

Михеев: Ка-52Э является одним из самых востребованных вертолетов России на рынке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку вертолетов более чем в двадцать стран. Самые востребованные машины российского производства назвал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» примет участие в выставке HeliRussia 2024 в составе объединенной экспозиции предприятий госкорпорации «Ростех». Компания представит современные боевые, военно-транспортные и транспортно-боевые вертолеты.

«Портфель заказов компании на вертолетную технику включает контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», — приводит слова Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

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      Даниил Иринин
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