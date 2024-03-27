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23:07, 27 марта 2024Наука и техника

Путину представили разрывающую танки ракету «Хризантема»

Путину представили ракету «Хризантема» для Ми-28НМ, разрывающую танки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину представили ракету «Хризантема» для ударных вертолетов Ми-28НМ, способную разрывать танки. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель армейской авиации рассказал, что усиленная боевая часть ракет отрывает украинским танкам башню. Дальность ее полета — 10 километров.

«Есть большое количество видео, подтверждающих: когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект [танка] взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части», — уточнил специалист.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил характеристики боевого вертолета Ми-28 «Ночной охотник», который, по его словам, является основным вертолетом армии России.

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      Юлия Мискевич
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