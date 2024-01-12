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08:00, 12 января 2024Наука и техника

Полковник перечислил особенности основного боевого вертолета российской армии

Полковник Матвийчук назвал Ми-28 основным боевым вертолетом российской армии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил характеристики боевого вертолета Ми-28 «Ночной охотник», который, по его словам, является основным вертолетом российской армии. В беседе с «Лентой.ру» специалист среди прочего выделил способность Ми-28 работать в ночной период.

«Ми-28 — это основной боевой вертолет российской армии, который предназначен для ведения разведки и уничтожения в основном бронированных и защищенных целей противника, таких как, например, танки. Для этого Ми-28 имеет на вооружении 30-миллиметровую пушку, крупнокалиберный пулемет 12,7-мм, на подвеске у него комплекс противотанковых управляемых ракет "Штурм", "Штурм-С" или "Фаланга" с дальностью стрельбы до 8 километров. В российской модификации он имеет до 12 таких ПТРК. Дальность полета этого вертолета составляет примерно 300-350 километров, его скорость — 315 километров в час», — рассказал Матвийчук, подчеркнув, что у вертолета нет аналогов в мире.

Эксперт также рассказал об особенности Ми-28, из-за которой вертолет назвали «ночным охотником».

«Этот вертолет приспособлен к ведению действий в условиях ограниченной видимости, то есть ночью и при плохой погоде. Для этого у него есть определенные радиолокационные приборы, которые позволяют ему выполнять поставленную задачу», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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В сентябре прошлого года стало известно, что в Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Оснащенные Ми-28 подразделения тогда появились сразу в нескольких регионах. Сообщалось, что экипажи Ми-28 обучены перехватывать дроны в любую погоду и в любое время суток.

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      Кирилл Садовский
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