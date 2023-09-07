Российские Ми-28 начнут бороться с дронами

«Известия»: подразделения ВКС России на вертолетах Ми-28 будут бороться с БПЛА

В Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Оснащенные Ми-28 подразделения развернуты сразу в нескольких регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что первые подразделения уже заступили на боевое дежурство. Экипажи Ми-28 обучены перехватывать дроны в любую погоду и в любое время суток. Источники издания подчеркнули, что на счету охотников за БПЛА уже есть несколько сбитых аппаратов.

«Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 километров в час, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда. Единственное, что цель маленькая, если беспилотный аппарат небольшой, главное — попасть. Но это не такая цель, которая летает со скоростью сверхзвука, поэтому сбить его достаточно просто», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

Ранее в сентябре стало известно, что российские подразделения в зоне проведения специальной военной операции применяют новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Боеприпас комплекса «Стрела-10М3» может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 29 августа украинский дрон, который направлялся в сторону столицы, был сбит одним из российских вертолетов.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что применение систем противовоздушной обороны вблизи гражданских объектов несет угрозу мирному населению. Поэтому, когда объекты находятся в черте города, применяются только средства радиоэлектронной борьбы.