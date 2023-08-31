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22:45, 31 августа 2023Россия

Собянин рассказал об обустройстве в Орле аэропорта для перехвата беспилотников

Собянин заявил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата беспилотников
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на фоне ситуации с атаками столицы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Орле происходит обустройство аэропорта для перехвата дронов, сообщает РИА Новости.

Градоначальник подчеркнул, что обустройство объекта еще не успели закончить, как уже во вторник, 29 августа, украинский дрон был сбит одним из российских вертолетов. Он уточнил, что БПЛА направлялся в сторону Москвы.

Собянин также добавил, что Киев предпринимает попытки терактов почти ежедневно.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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