Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью

Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости.

«31 августа текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дрон был уничтожен в небе над Брянской областью с помощью системы ПВО. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сообщалось о дневной попытке атаковать российскую территорию. Беспилотник также был поражен в небе над Брянской областью средствами ПВО.