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12:58, 31 августа 2023Россия

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над российским регионом

Минобороны: средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон в небе над Брянской областью. Об сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России.

Очередная попытка атаковать российскую территорию была пресечена около 12:00, уточнили в военном ведомстве. Уничтоженный объект был беспилотником самолетного типа, пояснили в Минобороны.

Ранее очевидцы сняли на видео дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянском. Голос на видео заявляет, что это уже третий замеченный летательный аппарат.

С начала специальной военной операции власти российских регионов более 500 раз сообщили о появлении или об атаках беспилотников. Первым об атаке дрона сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в июне 2022 года.

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    Алан Босиков
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