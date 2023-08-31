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11:12, 31 августа 2023Россия

Дрон-камикадзе в небе над Брянском сняли на видео

Shot опубликовал видео с дроном-камикадзе в небе над Брянском

В сети появились кадры с дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянском. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно беспилотник самолетного типа. Оператор за кадром уточняет, что это уже третий замеченный летательный аппарат.

Как пишет издание, беспилотник похож на дрон-камикадзе модели UJ-22. Предварительно, он был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появилось видео с моментом уничтожения беспилотника в Брянске. На кадрах с камеры наблюдения слышно, предположительно, звук взрыва летательного аппарата.

Беспилотники ВСУ атаковали Брянск утром 31 августа. Официально их количество не называлось. Минобороны отчиталось об уничтожении одного дрона средствами ПВО.

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    Константин Лысяков
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