Момент уничтожения БПЛА в Брянске попал на видео

Момент уничтожения БПЛА в Брянске зафиксировала камера наружного наблюдения

Момент уничтожения БПЛА в Брянске попал на запись камеры наружного наблюдения. Видео с места в четверг, 31 августа, публикует Telegram-канал Shot.

По словам губернатора Брянской области, с помощью антидронового ружья и специального карабина над городом были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

По предварительным данным, это были три камикадзе UJ-22.

Ранее 31 августа сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию России через Белгородскую область.