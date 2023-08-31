Губернатор Брянской области высказался о попытке прорыва украинской ДРГ

Брянский губернатор Богомаз: прорыв ДРГ пресечен благодаря профессионализму ФСБ

Прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы пресечен благодаря профессионализму сотрудников ФСБ. Так о действиях силовиков высказался губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что благодаря силовикам были предотвращены серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктур, которые последовали бы за прорывом.

«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца», — описал арсенал диверсантов Богомаз.

Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. Имевшийся у диверсантов арсенал сняли на видео.