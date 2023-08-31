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10:11, 31 августа 2023Силовые структуры

Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео

ФСБ показала на видео оружие, изъятое после боя с украинскими диверсантами
СюжетСтрельба в США
Начало событий в новости Стала известна цель проникновения диверсантов в Брянскую область

ФСБ показала арсенал, изъятый у ликвидированной в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Видео публикует РИА Новости.

На кадрах видны автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, гранаты, патроны, приборы ночного видения и взрывные устройства.

Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. В результате боя двух боевиков ликвидировали и еще пятерых задержали. ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.

Семерых боевиков заметили накануне вечером в ходе спецоперации силовиков возле деревни Сосновское Навлинского района. Этот район находится в 50 километрах от границы.

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    Любовь Ширижик
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