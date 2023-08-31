Разгромленные силовиками диверсанты проникли под Брянск для совершения терактов

Стала известна цель проникновения диверсантов в Брянскую область. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, разгромленные диверсанты планировали совершать теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области. В результате боя двух боевиков ликвидировали и еще пятерых задержали. При себе у каждого диверсанта были автоматы, взрывные устройства, гранаты.