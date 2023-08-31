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09:50, 31 августа 2023Силовые структуры

ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов под Брянском

ФСБ России заявила о ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате боя двух боевиков ликвидировали и еще пятерых задержали. При себе у каждого диверсанта были автоматы, взрывные устройства, гранаты. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины.

По данным ФСБ, диверсанты намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.

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    Любовь Ширижик
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