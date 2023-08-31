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10:04, 31 августа 2023Силовые структуры

Стали известны подробности проникновения диверсантов в Брянскую область

Разгромленные силовиками диверсанты являются сотрудниками СБУ, ГУР и ССО Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Стали известны подробности проникновения украинских диверсантов в Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа диверсантов состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины СБУ), военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины.

По данным Telegram-канала SHOT, семерых фигурантов заметили накануне вечером в ходе спецоперации силовиков возле деревни Сосновское Навлинского района. Этот район находится в 50 километра от границы.

Ранее стало известно, что разгромленные диверсанты планировали совершать теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В результате боя сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали двух боевиков и еще пятерых задержали. При себе у каждого диверсанта были автоматы, взрывные устройства, гранаты.

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    Екатерина Власова
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