Стали известны подробности проникновения диверсантов в Брянскую область

Разгромленные силовиками диверсанты являются сотрудниками СБУ, ГУР и ССО Украины

Стали известны подробности проникновения украинских диверсантов в Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа диверсантов состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины СБУ), военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины.

По данным Telegram-канала SHOT, семерых фигурантов заметили накануне вечером в ходе спецоперации силовиков возле деревни Сосновское Навлинского района. Этот район находится в 50 километра от границы.

Ранее стало известно, что разгромленные диверсанты планировали совершать теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В результате боя сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали двух боевиков и еще пятерых задержали. При себе у каждого диверсанта были автоматы, взрывные устройства, гранаты.