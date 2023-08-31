ВСУ атаковали Брянск с беспилотников

Shot: Брянск атакуют беспилотники, работает система ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Брянск с помощью беспилотников. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Shot.

Работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). По данным канала, в небе над городом раздалось не менее пяти взрывов, были сбиты два БПЛА-камикадзе.

Официальной информации об этом пока не поступало.

Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию России через Белгородскую область.