ВСУ атаковали Брянск с беспилотников
Shot: Брянск атакуют беспилотники, работает система ПВОСюжетРабота систем ПВО:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Брянск с помощью беспилотников. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Shot.
Работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). По данным канала, в небе над городом раздалось не менее пяти взрывов, были сбиты два БПЛА-камикадзе.
Официальной информации об этом пока не поступало.
Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию России через Белгородскую область.