Названо число атак дронов на Россию с начала СВО

РБК: с начала СВО власти сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз

С начала спецоперации власти регионов России сообщали об атаках или появлении беспилотных летательных аппаратов 511 раз. Такое число назвал РБК.

Первый раз об атаке дрона сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт — это произошло 19 июня 2022 года. Беспилотник тогда проник в воздушное пространство граничащего с Украиной российского региона и сбросил боекомплект близ хутора Кучеров. Впоследствии власти каждый месяц заявляли об атаках.

По подсчетам издания, с 21 мая по 25 июня 2023 года власти российских регионов сообщали об атаках беспилотников. Затем такие данные о дронах ежедневно начали поступать с 6 августа — это продолжается по сегодняшний день.

30 августа Россия подверглась крупнейшей с начала СВО атаке беспилотников. ВСУ пытались атаковать еще восемь регионов России — под удар попали Псковская, Орловская, Воронежская, Рязанская, Калужская, Брянская и Московская области, а также Севастополь. Президенту страны Владимиру Путину доложили об этом.

В частности, из-за атаки Украины на аэродроме в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76 — губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснял, что аэропорт приостановил работу, чтобы установить характер повреждений взлетно-посадочной полосы. С 31 августа в 7 утра по московскому времени полеты из Пскова возобновлены.