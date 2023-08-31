Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта в Пскове после атаки дронов

Росавиация: после атаки беспилотников аэропорт в Пскове возобновил работу

После атаки беспилотников на Псков аэропорт города возобновил работу. Об этом Росавиация сообщила в Telegram-канале.

Аэропорт возобновил работу в 7 утра по московскому времени без ограничений. В четверг, 31 августа, запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

«Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении Росавиации.

Аэропорт Пскова приостановил свою работу и отменил все рейсы после атаки дронов 30 августа. Тогда на аэродроме загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76 — губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснял, что аэропорт приостановил работу, чтобы установить характер повреждений взлетно-посадочной полосы.

Помимо Псковской области, 30 августа ВСУ пытались атаковать еще семь регионов России. Под удар попали Орловская, Воронежская, Рязанская, Калужская, Брянская и Московская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50 военными. Президенту Владимиру Путину доложили о массовой атаке Украины.

