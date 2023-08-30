Путину доложили о ночной атаке дронов по семи регионам России

В Кремле заявили, что Путину доложили о ночной атаке дронов по семи регионам РФ

Президенту России Владимиру Путину доложили о ночной атаке дронов по семи регионам страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь заверил, что глава государства постоянно и оперативно получает всю информацию. Песков подчеркнул, что по всем зафиксированным случаям, в том числе в Пскове, начали работу эксперты.

«Они выясняют маршруты, чтобы принять меры по недопущению таких атак», — отметил представитель Кремля.

30 августа семь регионов России за ночь подверглись атакам украинских беспилотников. Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, эти сведения подтвердили местные власти и представители Минобороны.

Так, в Пскове, расположенном в более 650 километрах от границы с Украиной, в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, пояснили в МЧС. Согласно не подтвержденным официально данным, там оказались повреждены четыре самолета.

После происшествия губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова 30 августа — это понадобилось установления характера повреждений взлетно-посадочной полосы.

