Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

МО: ВС России ударом «Искандера» уничтожили 72 бойца ВСУ, включая 9 французов

Удар «Искандера» по пункту дислокации отряда центра сил спецопераций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе привел к уничтожению 72 бойцов, в том числе девятерых французских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девятерых французских инструкторов и технических специалистов Министерство обороны России

Также российские военнослужащие с помощью ракетных комплексов «Искандер» уничтожили пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2» под Одессой. Российские войска поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Россия ударила по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

В Минобороны также сообщили, что Российская армия в течение недели ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины. В ведомстве заявили, что это была мера в ответ на ракетные атаки вглубь России.

В министерстве добавили, что 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области удалось поразить пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки.

Также известно, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем дальнобойного оружия с Запада.

Сотни иностранных наемников уничтожили в Курской области

Сотни иностранных наемников уничтожили в ноябре в Курской области. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 210 наемниках из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.

При этом источник в силовых структурах сообщил, что приток наемников в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент снизился. По его словам, в основном воевать на Украину едут представители неблагополучных стран. «Из Европы и США уже почти не едут, воюют, в основном, жители неблагополучных стран, например Южной Америки», — сказал он.

По данным РИА Новости, в США на кладбищах появляется все больше могил граждан страны, воевавших на стороне ВСУ. По признанию наемников из Соединенных Штатов, их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие боестолкновения.

Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине Американский наемник с позывным Бам

Солдат пожаловался на уровень подготовки солдат украинской армии. По его словам, в рядах ВСУ много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя. Морской пехотинец Оффенбекер отметил, что российские Вооруженные силы давят противника артиллерией и танками. Он рассказал, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.