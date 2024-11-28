Удар «Искандера» в Одессе уничтожил французских наемников

МО: удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных, включая 9 французов

Удар «Искандера» по пункту дислокации отряда центра сил спецопераций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе привел к уничтожению 72 бойцов, в том числе девятерых французских наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девятерых французских инструкторов и технических специалистов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в МО РФ заявили, что российские военнослужащие уничтожили ракетными комплексами «Искандер» пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2» под Одессой. Также они поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун».