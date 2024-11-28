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20:40, 28 ноября 2024Россия

Российские военные уничтожили пусковые установки с ракетами «Гром-2»

Минобороны: Россия уничтожила установки с баллистическими ракетами под Одессой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2» под Одессой. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар произвели ракетные комплексы «Искандер».

Кроме того, российские войска поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

До этого сообщалось, что армия России отразила шесть контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 415 военнослужащих.

Тогда же российские военные уничтожили 152 миллиметровую гаубицу «Мста-Б», три 122 миллиметровых гаубицы Д-30, 105 миллиметровое американское орудие М119 и 100 миллиметровую пушку «Рапира»

ЖЗЛ
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