Минобороны: армия РФ отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ

Российская армия отразила шесть контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что украинская сторона потеряла до 415 военнослужащих. Кроме того, ВСУ оказались лишены двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей.

Российские военные уничтожили 152 миллиметровую гаубицу «Мста-Б», три 122 миллиметровых гаубицы Д-30, 105 миллиметровое американское орудие М119 и 100 миллиметровую пушку «Рапира», уточнили в Минобороны.

Помимо этого подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой народной республики (ДНР).

До этого сообщалось, что Россия ударила по украинским военным аэродромам.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносились дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в том числе оперативно-тактической авиацией.