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12:15, 28 ноября 2024Россия

Россия ударила по украинским аэродромам

Минобороны сообщило об ударе по украинским военным аэродромам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки были нанесены удары по местам дислокации украинских войск. Всего было поражено 146 районов сосредоточения живой силы и техники противника, отметили в Минобороны.

Удары наносились дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в том числе оперативно-тактической авиацией.

Утром 28 ноября российские войска нанесли массированный удар по украинской энергетике. По территории соседнего государства было выпущено около ста ракет. После этого по всей Украине начали экстренно отключать свет.

ЖЗЛ
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