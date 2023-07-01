Американские наемники рассказали об ужасах боев на Украине
Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке. Об этом сообщает Daily Beast.
Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. «Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — рассказал один из солдат с позывным Бам.
Собеседник издания также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. Он отметил, что в ВСУ много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя. Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться воюющим на стороне ВСУ наемникам.
Ранее полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук назвал главную проблему ВСУ. По его словам, она заключается в недостатке живой силы. Главным дефицитом являются украинцы, так как мобилизация в стране идет напряженно.