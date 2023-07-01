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14:04, 1 июля 2023Бывший СССР

Американские наемники рассказали об ужасах боев на Украине

Американские наемники: бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Наемники из США, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке. Об этом сообщает Daily Beast.

Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника. «Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — рассказал один из солдат с позывным Бам.

Собеседник издания также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. Он отметил, что в ВСУ много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя. Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться воюющим на стороне ВСУ наемникам.

Ранее полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук назвал главную проблему ВСУ. По его словам, она заключается в недостатке живой силы. Главным дефицитом являются украинцы, так как мобилизация в стране идет напряженно.

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    Александра Качан
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