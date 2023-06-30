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16:05, 30 июня 2023Бывший СССР

Полковник спецназа указал на главную проблему ВСУ

Полковник спецназа Матвийчук заявил, что главная проблема ВСУ — недостаток живой силы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является недостаток живой силы, заявил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает газета «Известия».

Он отметил, что военная промышленность Украины разгромлена, а снаряды, патроны, порох и технику Киев получает из-за рубежа. Главным же дефицитом являются сами украинцы, мобилизация в стране идет с напряжением.

«Где-то приблизительно от 10 до 15 миллионов мужчин уехали, которые могли бы служить в армии. Если им боеприпасы еще могут поставлять западные страны, то с наемниками проблемы», — сказал Матвийчук.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. Тем самым он объяснил медленные темпы наступления украинской армии.

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    Алевтина Запольская
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