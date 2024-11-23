Минобороны: ВС России с помощью артиллерии атаковали военные аэродромы Украины

В субботу, 23 ноября, Министерство обороны России доложило об атаке на военные аэродромы Украины. За сутки отечественные Вооруженные силы (ВС) нанесли удары по их инфраструктуре, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в 149 районах.

По данным оборонного ведомства, в атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская армия уничтожила МиГ-29

При ударе по аэродрому Днепра российским войскам удалось поразить многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29. Самолет был уничтожен, когда стоял на земле. По нему ударили из оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В результате атаки также были ликвидированы до 15 человек инженерно-технического состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения МиГ-29.

Польша отказалась передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не передаст Киеву обещанные истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны НАТО.

По его словам, пока у Польши не будет абсолютных гарантий, власти не смогут передать самолеты Украине, поскольку они нужны стране «для обеспечения безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский осудил Польшу из-за отказа предоставить МиГ-29. Он отметил, что Киев хотел получить истребители от Варшавы напрямую, но там отказали из-за нехватки собственных самолетов.

«Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», — заявил политик.