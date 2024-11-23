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14:33, 23 ноября 2024Бывший СССР

Момент уничтожения МиГ-29 ВСУ попал на видео

Кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ «Искандером» ВС России попали на видео
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр, видео передает ТАСС.

«В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», — указано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 360 военнослужащих. Кроме того, по заявлению военного ведомства, уничтожены боевые машины пехоты Marder и CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

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