Момент уничтожения МиГ-29 ВСУ попал на видео

Кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ «Искандером» ВС России попали на видео

Появились кадры уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр, видео передает ТАСС.

«В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», — указано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 360 военнослужащих. Кроме того, по заявлению военного ведомства, уничтожены боевые машины пехоты Marder и CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.