Минобороны РФ: за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 360 военных

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 360 военнослужащих. Потери назвало Минобороны РФ в субботу, 23 ноября.

Кроме того, по заявлению военного ведомства, уничтожены боевые машины пехоты Marder и CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Всего Минобороны заявляет о потере ВСУ за время боевых действий в Курской области более 35 050 военнослужащих и 215 танков.

22 ноября Минобороны заявляло, что ВС России ударили по 10 украинским бригадам в Курской области, за сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих.