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14:06, 22 ноября 2024Россия

Минобороны раскрыло детали боев в Курской области

Минобороны: ВС России ударили по 10 украинским бригадам в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по 10 украинским бригадам в Курской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

«За сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета», — говорится в сообщении.

Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» рассказал, что пожилых жителей Курской области избивали солдаты Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские войска специально прикрывались мирным населением.

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