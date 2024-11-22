Минобороны: ВС России ударили по 10 украинским бригадам в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по 10 украинским бригадам в Курской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

«За сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета», — говорится в сообщении.

Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» рассказал, что пожилых жителей Курской области избивали солдаты Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские войска специально прикрывались мирным населением.