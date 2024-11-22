Российский военный: пожилых жителей Курской области избивали солдаты ВСУ

Пожилых жителей Курской области избивали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным Тайшет, передает ТАСС.

Российский военный до вторжения украинских войск в Курскую область жил с женой в приграничном селе Снагость. Их дом сгорел, и больше месяца им, как и другим жителям населенного пункта, пришлось провести в подвале.

«Периодически выводили нас, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал (...) Недалеко от нас жили бабушка с дедушкой. Прикладами их били. В первый же день, как только зашли», — заявил доброволец.

По его словам, ВСУ специально прикрывались мирным населением. «Ставили установки в огородах, прикрываясь мирным населением. И стреляли, чтобы наши военные не могли стрелять по ним», — добавил он.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Россияне неоднократно рассказывали о бесчинствах солдат ВСУ в российском приграничье. Так, две жительницы три месяца прятались по подвалам от украинских солдат, одна из них была ранена.