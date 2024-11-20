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16:52, 20 ноября 2024Россия

Жительница Курской области с ранением месяцы пряталась по подвалам от украинских солдат

Две жительницы Курской области три месяца прятались по подвалам от ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Две жительницы Курской области три месяца прятались по подвалам от украинских солдат. Об этом рассказала внучка одной из них Елизавета Чайкина, передает ТАСС.

Россиянка рассказала, что связь с бабушкой прервалась в августе. Перед своим исчезновением курянка успела рассказать близким, что над регионом летают дроны, но уезжать она планирует только тогда, когда будет объявлена эвакуация. Когда родственники приехали забирать ее, женщины уже не было дома.

Со слов Чайкиной, бабушка и ее соседка в течение трех месяцев меняли убежища, скрываясь от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошли около 15 километров пешком, пробирались через минное поле и болото, чтобы добраться до расположения российских военных, и в итоге были спасены.

«Один из подвалов разбомбили, они перешли в другой. Питались тем, что находили в подвалах — картошкой, соленьями. Нацисты ходили по деревне, стреляли по домам, чтобы там никто не оставался», — пересказала историю бабушки Чайкина.

Бабушка собеседницы агентства была ранена и жила с осколками в спине около двух месяцев. Сейчас она находится на лечении в Курской областной больнице, ей предстоит обследование и, возможно, операция.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее очевидец рассказал, что двое мирных жителей Суджи спаслись от расправы польскими наемниками, сбежав через болото.

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