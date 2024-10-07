Житель Суджи рассказал о спасшихся от расстрела польскими наемниками людях

Двое жителей Суджи спаслись от расстрела ВСУ, сбежав через болото

Двое мирных жителей Суджи в Курской области спаслись от расстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежав через болото. Видео с рассказом одного из жителей приграничного населенного пункта опубликовало Минобороны России.

Мужчина рассказал, что польские наемники в рядах ВСУ согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли.

«А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там», — поделился мирный житель.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.