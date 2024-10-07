Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 7 октября 2024Россия

Житель Суджи рассказал о спасшихся от расстрела польскими наемниками людях

Двое жителей Суджи спаслись от расстрела ВСУ, сбежав через болото

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Двое мирных жителей Суджи в Курской области спаслись от расстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежав через болото. Видео с рассказом одного из жителей приграничного населенного пункта опубликовало Минобороны России.

Мужчина рассказал, что польские наемники в рядах ВСУ согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли.

«А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там», — поделился мирный житель.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      43-летняя Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже

      Пленный солдат ВСУ рассказал о положении украинской армии

      Инвалид Великой Отечественной войны рассказала о называющем ее «русской свиньей» внуке

      Украина выпустила по российскому региону ракету и БПЛА самолетного типа

      Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах России

      Регулятор одобрил запуск АМС Hera на Falcon 9

      Россию захотели лишить членства в КЗХО

      Собянин поздравил Путина с днем рождения

      Пропавшая 50 лет назад женщина оказалась жертвой маньяка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше