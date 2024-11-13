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21:34, 13 ноября 2024Мир

Польша отказалась передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Дуда: Польша не передаст Украине МиГ-29 без гарантий защиты неба со стороны НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Варшава не передаст Киеву обещанные истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока у Польши не будет абсолютных гарантий, власти не смогут передать самолеты Украине, поскольку они нужны стране «для обеспечения безопасности».

Ранее Рютте заявил, что Украина находится в проигрышном положении на поле боя, без западной помощи ей сложно будет решить проблемы на фронте. Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что вопрос помощи Украине остается важнейшим для альянса. Также Рютте обсудил с властями Польши меры по укреплению обороны стран-членов блока.

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