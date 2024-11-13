Генсек НАТО признал проигрышное положение Украины на поле боя

Рютте заявил о проигрышном положении Украины на фронте

Украина находится в проигрышном положении на поле боя, без западной помощи ей сложно будет решить проблемы на фронте. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рюте, выступление транслировал сайт организации.

«Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий», — сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что вопрос помощи Украине остается важнейшим для альянса. Также Рютте обсудил с властями Польши меры по укреплению обороны стран-членов блока.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о намерении альянса подготовить Украину к продолжению конфликта в 2025 году. Он заверил, что НАТО продолжит поддержку Киева в соответствии с меняющейся ситуацией.