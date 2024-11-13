НАТО решила подготовить Украину к продолжению конфликта в 2025 году

НАТО подготовит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к продолжению вооруженного конфликта в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.
«Сегодня [на встрече] все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком, насколько это возможно, состоянии в 2025 году», — заявил Блинкен.
Госсекретарь добавил, что Североатлантический альянс «адаптируется к изменениям потребностей Украины, ситуации на поле боя, к действиям России». Он заверил, что НАТО продолжит поддержку Киева в соответствии с меняющейся ситуацией.
Ранее Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР якобы уже ведут бои против ВСУ.