Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 13 ноября 2024Мир

НАТО решила подготовить Украину к продолжению конфликта в 2025 году

Блинкен: НАТО подготовит Украину к продолжению конфликта в 2025 году
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО подготовит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к продолжению вооруженного конфликта в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

«Сегодня [на встрече] все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком, насколько это возможно, состоянии в 2025 году», — заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Североатлантический альянс «адаптируется к изменениям потребностей Украины, ситуации на поле боя, к действиям России». Он заверил, что НАТО продолжит поддержку Киева в соответствии с меняющейся ситуацией.

Ранее Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР якобы уже ведут бои против ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

      Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

      В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

      В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

      Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше