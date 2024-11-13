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12:35, 13 ноября 2024Мир

В Госдепе заявили о боях армии КНДР с ВСУ

Госсекретарь США Блинкен: армия КНДР уже ведет бои с ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nico Tucat / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

«Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», — сказал глава Госдепа на брифинге в Брюсселе.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. Дипломат предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.

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