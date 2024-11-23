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13:45, 23 ноября 2024Россия

ВС России ударили по военным аэродромам Украины

ВС РФ с помощью БПЛА ударили по военным аэродромам на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом в субботу, 23 ноября, доложило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, отечественные оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерия поразили также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

20 ноября армия России атаковала дальнобойными видами вооружения украинские аэродромы и объекты энергетики. Кроме того, под удар попали склады украинских беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

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