Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 20 ноября 2024Россия

Россия нанесла удар по украинским аэродромам и объектам энергетики

Армия России ударила по объектам энергетики и аэродромам на Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и объектам энергетики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, под удар попали склады украинских беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

Удар был нанесен российскими дальнобойными видами вооружения, отметили в военном ведомстве.

20 ноября стало известно об уничтожении с начала ноября свыше 200 иностранных наемников в Курской области. Речь идет о гражданах Великобритании, Германии, США, Польши и Эстонии. Украинской командование предпринимает попытки вывести оставшихся в живых иностранцев из окружения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

      В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

      В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

      В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

      В Узбекистане переназначили действующего премьер-министра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше