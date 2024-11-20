Россия нанесла удар по украинским аэродромам и объектам энергетики

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и объектам энергетики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, под удар попали склады украинских беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники противника.
Удар был нанесен российскими дальнобойными видами вооружения, отметили в военном ведомстве.
20 ноября стало известно об уничтожении с начала ноября свыше 200 иностранных наемников в Курской области. Речь идет о гражданах Великобритании, Германии, США, Польши и Эстонии. Украинской командование предпринимает попытки вывести оставшихся в живых иностранцев из окружения.