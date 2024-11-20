Стало известно о сотнях уничтоженных с начала месяца иностранных наемников под Курском

SHOT: свыше 200 иностранных наемников уничтожили в ноябре в Курской области

Сотни иностранных наемников уничтожили в ноябре в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, речь идет о 210 наемниках из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.

Иностранцы, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово несут потери при попытке выйти из окружения, отмечает канал. С этой целью украинское командование попыталось перебросить в Курскую область резервы, однако те не справились с возложенной на них задачей, говорится в сообщении.

Попытки украинской стороны эвакуировать оставшихся наемников продолжаются.

Ранее российский офицер рассказал об уничтожении американской военной техники при отходе подразделений ВСУ с позиций в Курской области. Удар по технике был нанесен во время подвоза противником резервов, уточнил он.