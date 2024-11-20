Российский военный раскрыл подробности об отходе ВСУ с боевых позиций в Курской области

Российские военные уничтожили технику США при отходе ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили американскую технику при отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевых позиций в Курской области. Подробности боев раскрыл старший офицер управления соединения с позывным Зима, передает РИА Новости.

Со слов военнослужащего, когда солдаты ВСУ подвозили резервы, российские военные нанесли удар FPV-дроном по бронированной машине противника.

«После того как машина развернулась и начала обратно удирать, скажем так, случился второй удар FPV-дроном», — отметил Зима, уточнив, что украинский механик-водитель был контужен.

Как рассказал российский боец, после двух ударов дроном-камикадзе по бронированной машине солдат ВСУ съехал с дороги, и в результате того, что был поврежден механизм управления, машина опрокинулась в противотанковый ров. Боевая машина производства США была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, добавил он.

«Тем самым ее замедлили, и уже чистое поражение "Ланцетом", минус один [бронетранспортер] у противника», — заключил офицер.

Ранее в Минобороны сообщали, что за все время с момента вторжения украинских формирований в Курскую область противник потерял более 33 990 военнослужащих, 215 танков, 1190 боевых бронированных машин, 116 бронетранспортеров и 141 боевую машину пехоты. Кроме того, противник лишился нескольких единиц западной техники, в том числе пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, произведенных в США.