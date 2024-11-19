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14:22, 19 ноября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о боях в Курской области

Российские войска нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области. Эти и другие подробности журналистам раскрыли в Минобороны России.

В боях около населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Леонидово, Нижний Клин, Лебедевка и Новоивановка участвовала группировка войск «Север».

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За все время с момент вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 33 990 военнослужащих, 215 танков, 1190 боевых бронированных машин, 116 бронетранспортеров и 141 боевую машину пехоты. Помимо того, противник лишился нескольких единиц западной техники, в том числе пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, произведенных в США.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Минобороны России

Ранее стало известно, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по украинским военнослужащим в Курской области. Также были поражены бронетехника и опорный пункт противника.

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