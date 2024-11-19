Экипаж Су-34 ударил планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

МО: экипаж Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по украинским военнослужащим в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Также были поражены бронетехника и опорный пункт противника в приграничном районе региона. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по разведанным целям. После успешного выполнения боевых задач экипаж вернулся на площадку вылета.

Ранее российский ударный крылатый дрон поразил здание с ретрансляторами и находящимися в нем расчетами беспилотников в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Курахово. Внутри находились по меньшей мере два расчета БПЛА.