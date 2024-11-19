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06:31, 19 ноября 2024Россия

Экипаж Су-34 ударил планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

МО: экипаж Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по украинским военнослужащим в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Также были поражены бронетехника и опорный пункт противника в приграничном районе региона. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по разведанным целям. После успешного выполнения боевых задач экипаж вернулся на площадку вылета.

Ранее российский ударный крылатый дрон поразил здание с ретрансляторами и находящимися в нем расчетами беспилотников в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Курахово. Внутри находились по меньшей мере два расчета БПЛА.

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