Российский дрон поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово

РИА Новости: ударный дрон ВС РФ поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово

Ударный крылатый дрон Вооруженных сил (ВС) России поразил здание с ретрансляторами и находящимися в нем расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Курахово. Об этом РИА Новости рассказал собеседник из силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, внимание российских военных привлек вынос антенны для FPV-дрона, а также замаскированная в кровле антенна для коптера Mavic. «Цель была успешно поражена», — добавил собеседник агентства.