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05:01, 19 ноября 2024Бывший СССР

Российский дрон поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово

РИА Новости: ударный дрон ВС РФ поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ударный крылатый дрон Вооруженных сил (ВС) России поразил здание с ретрансляторами и находящимися в нем расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Курахово. Об этом РИА Новости рассказал собеседник из силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, внимание российских военных привлек вынос антенны для FPV-дрона, а также замаскированная в кровле антенна для коптера Mavic. «Цель была успешно поражена», — добавил собеседник агентства.

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