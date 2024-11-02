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22:59, 2 ноября 2024Россия

Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд украинских военных под Работино

Командир Вохан: расчет БПЛА уничтожил около пяти военных ВСУ под Работино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около пяти человек под Работино в Запорожской области, об этом рассказал командир расчета с позывным Вохан, передает РИА Новости.

Боец пояснил, что операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за украинскими позициями и выслеживают военных, пока они не доведут дрон до места сосредоточения отряда. Также удары наносятся по факту обнаружения группы противника.

Одна из них была замечена при попытке занять позиции в одно из лесополос вблизи Работино, после чего расчет принял решение атаковать. «В результате удара было уничтожено около пяти украинских военных. Атака велась в ночное время суток, так называемая "ночная охота". Засекли, посчитали, ликвидировали», — заявил Вохан.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона несет очень большие потери как в территориях, так и в личном составе. По его мнению, после потери Селидово и других территорий в Донбассе Вооруженным силам Украины уже нет смысла продолжать боевые действия.

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