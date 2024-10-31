Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине советские истребители

Зеленский осудил руководство Польши из-за отказа дать советские истребители

Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство Польши из-за отказа предоставить Киеву советские истребители МиГ-29. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По его словам, Украина хотела получить истребители от Польши напрямую, но там отказали. Причина в нехватке собственных самолетов.

«Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», — заявил Зеленский.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи. «Ну как можно относиться к людям, которые, честно говоря, берегов не видят? Они везде пытаются, где это возможно, укусить Россию», — заявил он.