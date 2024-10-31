Сенатор Джабаров: ни о каких переговорах с Киевом не может быть речи

Ни о каких переговорах с Киевом не может быть речи, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что украинская делегация учинила скандал на Международной конференции Красного Креста в Женеве, нарушив ключевое правило — не вступать в споры политического характера. Во время своего выступления они обвинили Россию в продолжающемся конфликте.

«Ну как можно относиться к людям, которые, честно говоря, берегов не видят? Они везде пытаются, где это возможно, укусить Россию. По теме конференции или встречи, не по теме — все равно. Еще при этом говорят, что готовы к мирным переговорам. Какие с ними могут быть переговоры? Это неонацистский режим, абсолютно всем надоевший. Я уверен, они достали не только США, но и всю Европу за исключением, грубо скажу, таких, как они, прибалтийских отщепенцев. По любому поводу предъявляют нам претензии. Честно говоря, я думаю, что ни о каких переговорах с этим режимом не может быть и речи», — сказал сенатор.

То, что они нарушают правила, это само собой. Они живут с нарушениями, потому что их президент нарушил избирательное право, отменил выборы президента. Они нарушили все правила по минским соглашениям, которые когда-то подписывали. Они нарушили всевозможные договоры, которые мы с ними заключали Владимир Джабаров сенатор

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гутерриша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, сегодня нельзя сохранять нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.

