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06:19, 31 октября 2024Мир

Украинская делегация оказалась в центре скандала на конференции в Женеве

РИА: делегация с Украины учинила скандал на конференции в Женеве

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинская делегация оказалась в центре скандала на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Было нарушено ключевое правило — не вступать в споры политического характера.

Как сообщили собеседники агентства, в ходе выступления делегация Украины дала «искаженную политизированную оценку» ситуации и выдвинула обвинения в отношении одного из государств — членов организации. Другие источники агентства заявили, что украинская делегация обвинила Россию в продолжающемся конфликте.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гуттериша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, сегодня нельзя сохранять нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.

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      Сергей Грехов
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