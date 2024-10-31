Украинская делегация оказалась в центре скандала на конференции в Женеве

РИА: делегация с Украины учинила скандал на конференции в Женеве

Украинская делегация оказалась в центре скандала на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Было нарушено ключевое правило — не вступать в споры политического характера.

Как сообщили собеседники агентства, в ходе выступления делегация Украины дала «искаженную политизированную оценку» ситуации и выдвинула обвинения в отношении одного из государств — членов организации. Другие источники агентства заявили, что украинская делегация обвинила Россию в продолжающемся конфликте.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гуттериша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, сегодня нельзя сохранять нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.