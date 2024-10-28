Зеленский назвал позицию генсека ООН сюром

Зеленский назвал позицию генсека ООН Гуттереша «сюром»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гуттереша по российско-украинскому конфликту «сюром». Об этом он заявил в интервью изданию The Times of India.

«Что касается генсека ООН, это сюр в целом. Это касается не только ООН, но и других стран. Нельзя сегодня сказать, что вы являетесь нейтральными в войне между Россией и Украиной, потому что это быть на стороне России. Нейтральность помогает только России», — сказал он.

Ранее Зеленский назвал Индию возможным местом переговоров России и Украины. По его словам, Украина открыта к предложениям по мирному урегулированию конфликта от других стран, но эти предложения должны согласовываться с интересами Киева.

