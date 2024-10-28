Зеленский назвал Индию возможным местом переговоров России и Украины

Зеленский: Индия может стать местом переговоров Украины и России

Индия может стать местом переговоров России и Украины, премьер-министр страны Нарендра Моди имеет большое влияние. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Times of India.

«Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом его огромная ценность в любом конфликте. В этом огромная ценность Индии», — сказал президент.

Он добавил, что Украина открыта к предложениям по мирному урегулированию конфликта от других стран, в частности Китая, Бразилии, стран Африки и Европейского союза. Однако, по его словам, эти предложения должны согласовываться с интересами Киева.

Ранее Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС. Он добавил, что нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.