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13:09, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал Индию возможным местом переговоров России и Украины

Зеленский: Индия может стать местом переговоров Украины и России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Индия может стать местом переговоров России и Украины, премьер-министр страны Нарендра Моди имеет большое влияние. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Times of India.

«Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом его огромная ценность в любом конфликте. В этом огромная ценность Индии», — сказал президент.

Он добавил, что Украина открыта к предложениям по мирному урегулированию конфликта от других стран, в частности Китая, Бразилии, стран Африки и Европейского союза. Однако, по его словам, эти предложения должны согласовываться с интересами Киева.

Ранее Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС. Он добавил, что нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.

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      Илья Таксюр
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