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11:41, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

Зеленский: страны-участницы БРИКС поддерживают Россию
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.

«Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими», — сказал президент.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил важность саммита БРИКС и назвал Казанский кремль чудом света. По его словам, все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, потому как благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире.

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      Илья Таксюр
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